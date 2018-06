Ivan Rakitic, el rellotge suís de Croàcia

Sense fer gaire soroll, amb una adaptació lenta però segura, el croat ha fet el salt definitiu per ser un jugador clau al Barça i a la seva selecció. Ha demostrat l’adaptació fins i tot en l’idioma: el seu castellà no és el d’un estranger, sinó el propi d’un andalús. Tot i ser nascut a Berna, s’ha convertit en el rellotge suís de Croàcia. Ell porta el ritme i Luka Modric crea les arrítmies. De petit volia ser Robert Prosinecki i de gran està a punt de superar-lo. Com a jugador és el típic producte “Monchi”, un esportista que va créixer de manera exponencial quan va arribar al Nerbion. Creu que els millors jugadors no fan el millor equip i ell n’és un gran exemple. Tan consistent en el seu joc com inconsistent en els looks capil·lars. Recorda que ha dit un sí molt contundent dos cops: amb la seva dona el dia del casament i quan Andoni Zubizarreta li va preguntar si volia jugar al Barça.

La seva mare és una de les seves millors fans, fins al punt que ha arribat a declarar que sap més de futbol que la majoria dels aficionats que van al camp. El seu pare és un boig del futbol que no va poder fer carrera com a jugador professional. Discret però creïble, va dir de Luis Enrique, quan era el seu entrenador, que es tiraria d’un pont per ell. Mesos més tard es penedia de les declaracions. Enamorat de la cuina i de cuinar, la seva passió va arribar al punt d’obrir un restaurant a la capital sevillana. Integradíssim a Sevilla i la seva cultura, quan deixi el futbol provarà sort com a costalero. Jornaler de Lionel Messi durant la temporada, no va dubtar a clavar l’estocada final a l’Argentina del crac culer en el segon partit del Mundial de Rússia.