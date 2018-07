Croàcia recorre als penals per fer història al Mundial (2-2, 3-4)

En l'eliminatòria entre Rússia i Croàcia, l'equip balcànic era el gran favorit per arribar a les semifinals del Mundial, però a l'hora de la veritat han hagut de patir fins al final per obtenir el bitllet. Després que els russos s'avancessin amb un gran gol de Txérixev, les rematades de cap de Kramaric, al primer temps, i de Vida, a la pròrroga, semblava que havien completat la remuntada, però un gol de Mario Fernandez gairebé al final enviava el partit als penals. Només l'efectivitat des dels onze metres ha permès que Croàcia, per primera vegada a la seva història, arribés a les semifinals d'una Copa del Món (2-2, 3-4). Dimecres es jugarà el bitllet a les semifinals contra Anglaterra.

El partit ha començat amb sorpresa, perquè quan tothom s'esperava una Croàcia dominadora del joc i amb les idees més clares, ha resultat que Rússia sortia millor, amb les idees més clares i portant perill a la porteria de Subasic. La defensa balcànica ha pogut refusar les primeres embastades però no la tercera, a la mitja hora de joc, amb un xut inesperat de Txérixev que ha sorprès el porter i s'ha colat per l'escaire.

Rússia, amb fama de ser extremadament endreçada, ha intentat alentir el joc i provocar que els croats es posessin nerviosos. Però l'lalegria ha durat poc als amfitrions, només sis minuts, ja que l'equip que entrena Zlatko Dalic ha respost en una acció on, per sorpresa, la defensa ha perdut les marques i ha permès que Mandzukic ataqués en solitari per l'esquerra i pogués centrar perquè Kramaric rematés a plaer malgrat estar envoltat per quatre defensors.

Els dos gols, gairebé consecutius, semblava que animaven el partit però en realitat l'han ensopit. Els entrenadors han preferit optar per tàctiques conservadores, per mirar que passés poca cosa i deixar que passessin els minuts a l'espera de trobar alguna acció aïllada per fer el segon gol. Tant és així que, a la segona part, només hi han hagut dos xuts entre els tres pals, tots ells dels russos: de Dzyuba al minut 62 i, finalment, de Zmolov al temps de descompte.

El porter croat, Subasic, ha donat l'ensurt perquè quan el seu equip ja havia fet els tres canvis ha notat una punxada a la part posterior de la cuixa i ha demanat assistència mèdica. Finalment només ha sigut una falsa alarma i ha pogut acabar el partit.

Esgotat el temps reglamentari, el partit s'havia de resoldre a la pròrroga, on els croats han tingut, inicialment, la fortuna de cara, i semblava que sentenciaven l'eliminatòria gràcies a un gol de Vida, que ha rematat al minut 97. La pilota ha passat pel costat de dos defenses russos, que no l'han poguda refusar, i s'ha colat a la porteria d'Akinfeev.

En condicions normals, el gol hagués sigut definitiu però Rússia, potser per l'efecte se ser amfitrions i de tenir el públic a favor, no s'ha rendit i ha disposat d'un parell d'arribades perilloses contra una Croàcia que s'ha dedicat a defensar-se. Però ha arribat una falta al vèrtex de l'àrea i Mario Fernandes, el brasiler nacionalitzat rus i que havia sigut dels més incisius en el tram final del partit, ha aconseguit, de cap, el gol que forçava els penals, que han girat l'esquena als amfitrions i han permès que els balcànics fessin història.