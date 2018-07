França recupera la grandeur i guanya el seu segon Mundial (4-2)

El 1998, més d’un milió de persones van ballar fins entrada la nit pel centre de París celebrant que, per primer cop, França havia guanyat el Mundial gràcies a dos gols d’un fill d’algerians, Zinédine Zidane. Aquell mateix any, a un barri humil de la capital, naixia Kylian Mbappé. Han passat 20 anys entre entre la primera i la segona estrella cosides a la samarreta de la selecció francesa, durant els quals Mbappé s’ha fet gran mentre milions de francesos esperaven reviure les sensacions de golejar a una final. Si el 1998 Brasil va rebre tres gols, el 2018 Croàcia, l’heroi romàntic del Mundial que marxa a casa sense final feliç, en va rebre quatre. Dues finals amb un fil conductor: Didier Deschamps, jugador el 1998 i entrenador en aquest Mundial, que s’ha convertit en el tercer home que guanya la Copa del Món com a futbolista i com a tècnic, després del brasiler Mario Zagallo i l’alemany Franz Beckenbauer.

França recupera la ‘grandeur’ (després de perdre la final el 2006 i veure com l'última Eurocopa se li escapava a la final a casa seva, a París, fa dos anys) gràcies a un tècnic, Deschamps, que ha sacrificat bona part del talent dels seus homes per prioritzar l’ordre, l’equilibri i, per sobre de tot, els resultats. A la final de Moscou, Croàcia va ser millor durant bona part del partit. Alegre i descarada, tal com juguen aquells que saben que tenen una oportunitat per ser eterns. Però els balcànics, que mai han derrotat els francesos, van ser una nova víctima del 'savoir faire' d’una França que mai ha jugat pensant a recollir els elogis dels altres. Ha jugat per guanyar, per fer enveja, per sentir-se superior tot fent bromes, als sopars, sobre aquells que intenten treure mèrits al seu joc. La Copa és seva, la glòria també. I tot, gràcies a una generació privilegiada en què Deschamps ha convençut homes com Griezmann, Mbappé o Pogba perquè també se sacrifiquessin quan tocava, i cedissin la pilota al rival, tapessin espais i sortissin ràpids a la contra.

540x306 Croàcia, decepcionada / EFE Croàcia, decepcionada / EFE

França no va ser millor que Croàcia durant bona part de la final. Va jugar amb foc, ja que la grapa croata va esquerdar la defensa francesa en un primer temps en què Rakitic, amb l’ajuda d’un Modric menys protagonista, Perisici i Rebic, va robar pilotes a la frontal, va obrir el camp i va bombardejar un i altre cop el cor de l’àrea francesa, on Varane i Umtiti, com si fossin germans de sang, s’abraçaven i treien les pilotes com podien.

Però França va colpejar a la primera ocasió que va tenir. Falta lateral picada per Griezmann i Mandzukic, intentant treure la pilota, es va marcar en pròpia porta. Malgrat això, Croàcia encara se sentia forta i, ràpidament, Perisic va empatar després d’una jugada en què França no va saber treure la pilota durant més de 20 segons dins de la seva àrea. No era una França imperial, aquesta. No feia por i, en canvi, suava cada cop que els balcànics s’acostaven. Però abans del descans unes mans de Perisic dins de l’àrea van fer que l’argentí Pitana, el primer àrbitre que ha utilitzat el VAR a una final, xiulés penal. Griezmann, amb calma, va batre Subasic. I Croàcia, malgrat ser millor, quedava condemnada a buscar una quarta remuntada consecutiva.

I l’equip de Dalic ho va intentar, però amb les cames cansades i cedint espais; Mbappé, Griezmann i Pogba van fer festa grossa. Primer Pogba i després Mbappé, amb aquella rialla de nen petit que converteix el rival en una joguina, van deixar França a un pas de l’Olimp en un tres i no res. La única errada de Lloris en tot el Mundial, quan es va deixar pispar la pilota i va permetre a Mandzukic fer el 4-2, no va servir de res. Croàcia ja havia gastat les seves vides. I França, per si de cas, va acabar la final defensant un triomf que els permet regnar. Mig món critica un equip dur i ordenat quan juga, però alegre quan fa festa. Amb ritme africà, com la meitat dels jugadors. I grandesa francesa.