França guanya sense agradar en un partit decidit gràcies a la tecnologia (2-1)

França s'ha estrenat amb victòria al Mundial i ha derrotat els australians per 2-1 a Kazan en un partit en què els homes de Didier Deschamps han deixat sensacions negatives, tot i el triomf, sense sentir-se mai còmodes contra una Austràlia dura i sòlida. França ha debutat amb l'equip inicial més jove de la seva història en un Mundial i, de fet, Mbappé s'ha convertit en el francès més jove que juga una fase final, amb 19 anys i 178 dies.

Deschamps ha sacrificat Giroud per apostar per tres bales: el blaugrana Dembelé, que no ha entrat gairebé mai en joc, un Mbappé més actiu i Griezmann, que no ha jugat un bon partit. Un inici elèctric francès ha donat pas a una fase del partit en què Austràlia no ha patit gens, i s'ha arribat al descans sense gols.

El VAR s'estrena

A la segona part els australians, entrenats per Bert Van Marwick, seleccionador que va dur Holanda a la final del Mundial del 2010, continuaven defensant sense ensurts, fins que una errada ha permès a Griezmann entrar sol dins de l'àrea. Griezmann ha sigut el protagonista de la primera acció de la història dels Mundials en què el sistema VAR, l'assistent de vídeo, decideix una acció. L'àrbitre Andrés Cunha no ha xiulat penal, però el VAR ha avisat Cunha, que s'ha dirigit a la banda per comprovar les imatges, moment en què ha rectificat i ha xiulat penal. Griezmann no ha fallat i ha marcat el gol francès. Curiosament, tot just dos minuts després, Umtiti ha fet un penal clar que ha permès als australians empatar sense ajuda del VAR. El defensa del Barça ha tocat la pilota amb la mà en una jugada sense sentit, una greu errada gràcies a la qual Milinak ha pogut empatar.

Deschamps ha decidit sacrificar Dembelé i Griezmann, gris malgrat el gol, i ha apostat per Giroud i un Fekir molt endollat. I els francesos han trobat el segon gol amb fortuna, quan un defensa ha desviat un xut de Pogba i la pilota ha entrat, tot i que acte seguit de botar, ha sortit fora i ha generat dubtes. El rellotge del col·legiat, però, ha marcat que la pilota havia entrat. D'aquesta manera, els francesos debuten triomfant, però sense enamorar.