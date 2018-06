Japó-Senegal, dos líders sorprenents buscant la primera posició

Ningú es pensava que el Japó-Senegal de la segona jornada del grup H del Mundial de Rússia (17 h, Cuatro) ja seria decisiu per decidir l'equip que passaria ronda com a primer classificat. Tot plegat, després de guanyar en el debut les seleccions de Colòmbia i Polònia, respectivament.

El Japó, que va sorprendre una Colòmbia que va jugar gairebé tot el partit amb un home menys arran de l'expulsió de Carlos Sánchez als tres minuts, sap que el duel contra el Senegal no serà una passejada i el seleccionador, Akira Nashino, alerta de les dificultats que suposa el combinat africà. "Juguen de manera molt organitzada i són molt sòlids en defensa, cosa no gaire comuna en equips africans. Tenen espurna, velocitat, i saben jugar col·lectivament. Ens caldrà controlar la pilota, ser agressius i ràpids per tenir oportunitats", comenta.

El Senegal, considerat des de fa anys l'equip més regular de l'Àfrica, també busca fer un salt en els resultats, perquè mai ha superat els quarts de final d'un Mundial. Per això s'aferra a les individualitats del central Salif Sané, impecable contra Polònia en el seu duel particular contra Robert Lewandowski, i de l'atacant Mbaye Niang, autor del gol de la victòria i elegit millor jugador del partit contra els polonesos.