Perú s'acomiada amb el cap ben alt derrotant una Austràlia també eliminada (2-0)

Tot i afrontar aquest partit sabent que era l'últim abans de fer les maletes cap a casa, el Perú ha trobat per fi una recompensa a la seva proposta futbolística i ha guanyat amb autoritat (2-0) unA Austràlia que ha vist com s'esvaïen les poques possibilitats que li quedaven per somiar, per segon cop en la seva història, en passar als vuitens de final d'un Mundial. André Carillo al primer temps i Paolo Guerro tot just començar la segona part han estat els golejadors peruans davant la seva nombrosa afició desplaçada a Rússia.

El gol de Carrillo ha suposat que, 36 anys després, Perú hagi tornat a marcar un gol en un Mundial. Ha estat al minut 20 en una jugada que ha estat una exhibició de futbol directe i qualitat: una passada llarga de la defensa l'ha controlat a la perfecció Paolo Guerrero per, després, enviar una centrada al vèrtex dret de l'àrea que ha rematat amb molt encert André Carillo, un dels millors futbolistes d'¡aquest equip. Tot i que Austràlia no ha abaixat els braços i ha buscat durant tot el primer temps el gol amb més insistència que un Perú que només s'hi jugava l'orgull i fer feliç a la seva nombrosa afició (més d'un ha vessat llàgrimes d'emoció després del gol), els de Ricardo Gareca han estat els únics en trobar el premi del gol. Un premi, però, que els arriba massa tard en aquest Mundial.

A la represa, al cap de només quatre minuts, Paolo Guerrero, el màxim golejador de la història del Perú, ha rebut una assistència de Christian Cueva i, amb una rematada mossegada que ha acabat entrant fregant el pal llarg de la porteria de Ryan, ha ensorrat les poques opcions d'Austràlia de seguir viva al Mundial (2-0, 50'). Després d'aquesta nova galleda d'aigua freda, el seleccionador holandès dels 'soceroos', Bert van Marwijk, ha donat entrada al veterà de 38 anys Tim Cahill per mirar de sacsejar la punta d'atac del seu equip. Tot i els primers minuts del màxim golejador de la història del futbol australià, el marcador no s'ha mogut més.