Senegal, Colòmbia i Japó: tres equips i dos bitllets per als vuitens

Amb Polònia eliminada, les altres tres seleccions del grup H tenen opcions de classificar-se per als vuitens de final. Tot es resoldrà a l'última jornada, on els polonesos s'enfrontaran contra el Japó (16 h, Cuatro) i el Senegal jugarà contra Colòmbia (16 h, Be Mad).

Després de les dues primeres jornades, els japonesos encapçalen el grup però no tenen garantida la classificació. Els nipons, això sí, són dels que ho tenen millor, ja que amb un empat superarien ronda. De tota manera, no els serà fàcil, perquè Polònia, que no ha sumat cap punt, intentarà marxar del Mundial amb la màxima dignitat possible i buscarà la victòria en el seu últim partit a Rússia.

En canvi, no hi ha gaire marge per a l'especulació en el Senegal-Colòmbia. Els africans saben que amb un empat es classifiquen. En canvi, el punt difícilment seria suficient per als cafeters –aleshores caldria que el Japó perdés per tres o més gols–, mentre que si els colombians guanyen seran de segur als vuitens de final.

Resumint, que amb excepció de Polònia qui guanyi el seu partit estarà classificat. I, en cas d'empat, caldrà treure la calculadora i començar a fer sumes i restes per saber qui passa i qui queda primer de grup.