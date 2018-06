El Brasil necessita guanyar si no vol jugar amb foc

La tensió de l'última jornada de la fase de grups del Mundial s'accelera al grup E amb el partit entre el Brasil i Sèrbia (20.00 h, Telecinco). Les dues seleccions s'enfronten per aconseguir un lloc als vuitens de final en un format de tot o res. Qui s'emporti els tres punts formarà part del quadre d'eliminatòries a un sol assalt. La derrota és sinònim de dir pràcticament adeu a la competició, també a les files brasileres.

Hi ha un asterisc: si Suïssa perd contra Costa Rica –ja matemàticament eliminada–, l'equip d'Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' superaria la primera fase tot i caure en el seu partit. És l'única combinació que afavoriria els sud-americans, sense marge ni sensacions futbolístiques per jugar amb el comodí de l'especulació.

La 'canarinha' encara no ha trobat la seva millor versió. Com gran part de les teòriques favorites, la seva fase de classificació va ser molt més brillant que el rendiment en els primers dos enfrontaments del torneig de Rússia. Bé en defensa, amb un gran Thiago Silva, els problemes arriben a la banda ofensiva del camp. El mal estat de forma de Neymar fa que el seu rol d'omnipresència llastri per moments el joc coral.

Les solucions estan arribant per les bandes i per Coutinho. El jugador del Barça ha sigut el més encertat fins al moment, oferint combinació des de la posició d'interior, xut i gols. Que Douglas Costa no pugui jugar per lesió el deixa encara més sol en el moment d'assumir responsabilitats amb la pilota als peus. Un panorama que intentarà aprofitar el combinat nacional de Sèrbia, que esperarà la seva oportunitat.

El seu triomf contra Costa Rica ha fet que arribés viu a l'última jornada. I aquí pot passar qualsevol cosa. Els de Mladen Krstajic hi tenen poc a perdre. "Ells tenen més pressió. Crec que amb petites llàgrimes als ulls i l'ajuda de Déu podem guanyar", va comentar dilluns el davanter Aleksandar Mitrovic.