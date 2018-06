Sèrbia i Suïssa, dos projectes engrescadors cara a cara

Sèrbia i Suïssa, els equips més reforçats després dels primers partits del Grup I, s'enfronten a Kaliningrad (20h / Telecinco) buscant fer un pas de gegant en les seves aspiracions mundialistes.

Sèrbia, que va guanyar a Costa Rica, està a una victòria de fer història i d'aconseguir, per primera vegada com a país independent, arribar als vuitens de final d'un Campionat del Món. Suïssa, per la seva banda, va ser capaç de deixar en evidència el Brasil, la gran favorita per a molts de Rússia 2018.

Mladen Krstajic ha sabut liderar des de la banqueta els serbis, apostant per diversos dels joves que van ser campions del món sub-20 a Nova Zelanda fa tres anys. Entre ells hi ha Serguei Milinkovic-Savic, l'autèntica sensació de la primera fase, integrat, igual que la resta d'incorporacions, al nucli dur que formen homes com el porter Vladimir Stojkovic, el defensa Aleksandar Kolarov, autor del gol contra Costa Rica, Antonio Rukavina i, sobretot, el centrecampista del Manchester United Nemanja Matic.

Un triomf de Sèrbia la portaria matemàticament als vuitens de final de Rússia 2018. En una situació similar està Suïssa, que va treure un empat del seu enfrontament contra el Brasil. Els tres punts a Kaliningrad no segellarien el passaport a les eliminatòries del combinat helvètic, però sí que suposarien un pas endavant cap a l'objectiu.

El conjunt que dirigeix el bosnià Vladimir Petkovic va oferir una seriosa versió del seu equip contra el Brasil. Es va refer del revés encaixat quan portaven vint minuts de partit i va ser capaç d'equilibrar la situació i qüestionar el talentós combinat sud-americà. Suïssa s'empara en el trident que formen Stevan Zuber, autor del gol contra el Brasil, Xherdan Shaqiri i Haris Safarovic, a més de Granit Xhaka.