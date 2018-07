Suècia i Suïssa es disputen seguir sent la revelació del Mundial

Suècia i Suïssa, dues de les seleccions que s'han guanyat el dret de ser anomenades la revelació d'aquest Mundial, s'enfronten als vuitens de final aquest dimarts (16 h, Cuatro) a Sant Petersburg. La fiabilitat escandinava, que arriba al partit endollat després de golejar (3-0) Mèxic a la lligueta de grups, es posarà a prova davant un conjunt helvètic que va presentar candidatura ja en el primer partit que van disputar a Rússia empatant contra el Brasil. Suecs i suïssos s'enfronten en un partit inèdit al Mundial, amb igualtat en els 28 amistosos disputats (deu victòries sueques, onze suïsses, i set empats).

Tot i que no apareixien en les principals travesses per estar als vuitens de final, les dues seleccions s'han guanyat el dret de ser-hi. Els suecs, que van accedir a aquest Mundial deixant pel camí Itàlia a la repesca, va superar un grup amb la vigent campiona, Alemanya, tot que van perdre contra els germànics després d'un gol de falta de Kroos al minut 95 (2-1). Abans Suècia havia derrotat Corea del Sud (1-0) i, finalment, va derrotar Mèxic en la golejada ja esmentada.

El conjunt de Janne Andersson és un equip coral, un col·lectiu amb majúscules, que es va saber sobreposar després de l'Eurocopa de 2016 a la renúncia de la seva estrella Zlatan Ibrahimovic –que es va oferir per tornar després de la classificació al Mundial–. Si abans parlar de suècia era parlar del díscol Ibrahimovic, ara es lloa el col·lectiu en què els primers que treballen són els davanters, Marcus Berg i Ola Toivonen. "Cada jugador al camp és un defensor. Això és una cosa que Marcus Berg i Ola Toivonen personifiquen al màxim amb la feina que fan", afirma el seleccionador suec del seu conjunt, que defuig qualsevol favoritisme contra Suïssa, ja que els suecs ocupen el número 24 del rànquing FIFA, mentre que els helvètics ocupen el sisè lloc. Per a aquest partit, Andersson té la baixa del migcampista del Hull anglès Sebastian Larsson per acumulació d'amonestacions. Gustav Svensson o Oscar Hiljemark apunten com a principals substituts.

Suïssa, amb problemes a la defensa

Per la seva banda, el seleccionador suís, el croat d'origen bosnià Vladimir Petkovic, té les principals baixes a la defensa. Per acumulació d'amonestacions no podrà comptar amb el seu capità, el lateral dret Stephan Lichtsteiner (Juventus) ni amb el central Fabian Schaer (Deportivo de la Corunya); els probables substituts seran Michael Lang (Basilea) i Johan Djourou (Antalyaspor). L'altre dubte per Petkovic està en l'atac. Fins ara sempre ha jugat amb un únic punta, dues vegades ha donat l'oportunitat a Haris Seferovic (Benfica) i una a Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), encara que també va fer bon paper en l'empat (2-2) davant Costa Rica Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach), l'únic dels puntes que ha marcat.

Suïssa sí que tindrà damunt la gespa les seves estrelles: la parella de futbolistes d'origen albanokosovar, Xherdan Shaqiri i Granit Xhaka, els dos formats al planter del Basilea i amb carrera en grans clubs: el primer ha jugat al Bayern, l'Inter i l'Stoke; el segon, a l'Arsenal. Tots dos van ser protagonistes quan van celebrar els seus gols contra Sèrbia fent amb les mans el símbol de l'àguila de dos caps albanesa, una ofensa per als serbis, que va acabar amb una multa de la FIFA per haver fet un gest polític. Shaqiri és el futbolista amb més qualitat dels suïssos, tot i que és irregular.

Si Suïssa passa a quarts igualaria els seus millors resultats (1934, 1938 i 1954), mentre que per a Suècia el sostre és la final que va jugar contra el Brasil al Mundial del 1958 organitzat pel país escandinau, que ha acabat fins a quatre vegades entre els quatre millors del món, l'última als Estats Units el 1994.