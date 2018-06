L'Uruguai posa en dubte l'omnipresència de Cristiano

Portugal i l'Uruguai tancaran aquest dissabte la primera jornada dels vuitens de final del Mundial. Un nou assalt de la banda esquerra del quadre, la de la mort, entre dues superpotències ofensives (20.00 h, Telecinco): Cristiano Ronaldo contra Luis Suárez i Cavani, la millor dupla atacant de l'última temporada. Els tres jugadors centraran tots els focus, sense excepció. Són els grans exponents de dos equips que encara no han perdut. Però el seu recorregut per la fase de grups ha tingut matisos diferents.

La vigent campiona d'Europa va arrencar Rússia 2018 amb un bon empat contra Espanya (3-3), demostrant que amb poc futbol és capaç de generar ocasions de gol. El 'hat trick' de Cristiano és el millor resum de l'eficàcia ofensiva dels portuguesos, de més a menys, limitats en recursos corals. En pluralitat d'efectius, l'Uruguai sembla superior. La seva capacitat per repartir protagonisme en totes les línies ha fet que arribin a la primera eliminatòria amb tres victòries, la dada de zero gols encaixats i Luis Suárez i Cavani finalment entonats.

Bons resultats amb diferents alineacions i sistemes. L'entrenador Óscar Tabárez ha anat variant els jugadors del mig del camp i a l'últim partit contra Rússia va utilitzar una defensa de tres, amb dos laterals jugant tota la banda. El posicionament del rival, cedint la pilota i esperant en camp propi, podria fer que el Mestre repetís l'opció dels carrilers. No s'esperen més canvis després que el central de l'Atlètic de Madrid José María Giménez superés els problemes físics que el van deixar fora de l'últim partit.

Fer bones les sensacions

El Mundial ha demostrat que la teoria és paper mullat si no es plasma sobre la gespa. L'Uruguai pot haver fet molt bé els seus deures, però ara ha de superar la Portugal de Cristiano. L'encara davanter del Reial Madrid vol continuar sent un dels noms propis del campionat. És conscient que amb 33 anys afronta una de les seves últimes participacions mundialistes. Com a mínim, amb aquest rol. L'oportunitat de seguir fent mèrits per aixecar una nova Pilota d'Or i enfrontar-se a Leo Messi en uns hipotètics quarts de final seran –segur– una motivació extra per al portuguès.

Al seu costat hi serà Ricardo Quaresma, autor d'un dels gols del torneig a l'última jornada de la fase de grups, i Gonçalo Guedes. La presència del jugador del València genera més dubtes. Una de les sensacions de la Lliga Santander no està funcionat al costat del capità de la selecció. No ofereix el desequilibri i la conducció que l'han convertit en un referent a Mestalla. Fernando Santos podria decantar-se per André Silva, a mode de revulsiu.