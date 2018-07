"Ara que estem fora, Piqué, és el moment d'aixecar la mà i seguir preguntant": les opinions sobre la desfeta d'Espanya

La premsa esportiva d'aquest dilluns recull àmpliament l'eliminació d'Espanya del Mundial de Rússia 2018 contra l'amfitriona. Els opinadors també en parlen. Aquestes són les frases més destacades dels articles d'opinió publicats a la premsa d'aquest dilluns:

David Gistau, a 'El Mundo': "Aquest final sense passió és el que es mereix una selecció a la qual se li està fent llarga la ressaca de la glòria. I que és víctima d'una fórmula esgotada, heretada per una generació amb menys talent que la del 2010, que els guardians de l'essència protegeixen com si fos una veritat revelada fins i tot quan ja no dona més de si".

Joaquín Caparrós, a 'El Mundo': "Davant d'una selecció molt pobra [...], l'equip de Hierro va mostrar totes les mancances que ja havia insinuat. La més greu, la falta de mobilitat, la regla d'or del joc ofensiu. Si no tens mobilitat, pots passar-te tres hores tocant, fer mil passades, però no generar cap ocasió".

Roberto Palomar, a 'Marca': "Va començar Florentino Pérez, que va entrar a la selecció com un lladre. Va seguir-lo Julen Lopetegui, deslleial i sense ètica. Va continuar Luis Rubiales, atropellat i amb el gallet fàcil, i el van rematar els jugadors, fregant la negligència en alguns moments clau dels quatre partits dels quals només n'hem guanyat un".

José Vicente Hernáez, a 'Marca': "Espanya no va fer res de l'altre món, però sí que va ser millor que Rússia. [...] I llavors va arribar la mà estúpida de Piqué en un córner. En què estava pensant? Doncs bé, aquesta mà innecessària i estúpida de Piqué va ser la que va plantar Espanya al carrer".

Ramon Besa, a 'El País': "Cap futbolista va saber treure l'equip de l'avorriment, gairebé no hi va haver cap jugada decent i l'empitjorament va ser tan progressiu que Espanya ha estat eliminada per un adversari menor i pitjor malgrat la seva condició de local, ja vençut per l'Uruguai".

Joan Josep Pallàs, a 'La Vanguardia': "No és una exageració ni revengisme oportunista: el Reial Madrid i el seu president van torpedinar l'inici del trajecte fitxant el seleccionador, i tot es va enfangar. [...] Era Julen Lopetegui qui guiava el grup els últims dos anys i la seva traïció va deixar els jugadors desemparats".

Sergi Pàmies, a 'La Vanguardia': "L'eliminació és justa fins i tot vista des d'un patriotisme que ja aprofita l'avinentesa per esperonar el linxament, el ciment globalitzador que defineix millor el món actual".

Marcos López, a 'El Periódico': "Espanya se'n va de Rússia com va arribar, amb un estrèpit tan espectacular que les ferides trigaran mesos i mesos a curar-se. Si es curen, esclar. A Moscou hi haurà les cendres d’una selecció que no va estar a l’altura del que s'esperava".

Ernest Folch, a l''Sport': " I si Espanya ha tornat als temps en què no pintava res no ha sigut pels errors de Hierro, ni per la mà de Piqué, ni per la controvertida però necessària decisió de Rubiales. Ha sigut únicament per culpa de Lopetegui, que va trair al seu propi projecte i el va deixar ferit de mort a poques hores de començar, i per culpa del Reial Madrid".

Emilio Pérez de Rozas, a l''Sport': "Ves per on, després de dir, d'assenyalar-nos, a vostè i a mi, que no en sabem, que només ens dediquem a criticar (això va ser el que pitjor els va anar, que els diguéssim que no jugaven a res i que havien d'estar a l'altura de la seva fama i sous), que som els culpables d'haver-los desequilibrat (no ho van dir de Florentino, no), van i cauen a la primera cruïlla. Doncs, au, de vacances. Al iot, a Eivissa, a Formentera. Ells que poden".

Toni Romero, a 'L'Esportiu': "L'Espanya del 'Por cojones', de les colònies, de la Falange i del dret de conquesta, l'Espanya de l''A por ellos', torna de Rússia amb la porra entre les cames".

Santi Nolla, a 'Mundo Deportivo': "Una de les qüestions més comentades serà qui n'és el culpable. S'apuntarà, segurament, en funció dels interessos i al final es veurà que ho són tots. Però en un ordre. L'origen és un comunicat del Madrid anunciant la contractació de Lopetegui".

Cristina Cubero, a 'Mundo Deportivo': "Ara que Rússia ens ha deixat fora del Mundial, Piqué, és el moment d'aixecar la mà i seguir preguntant [...]. És el moment de fer una entrevista en profunditat a Lopetegui, sí, al seleccionador que ens va fer creure en 'la roja' i quan ja rodava la pilota va trepitjar la samarreta per convertir-se en un treballador més de Florentino Pérez".