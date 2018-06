Un senegalès amb accent d’Arbúcies

“Quan jugo a futbol el que més m'agrada és marcar gols i fer passades boniques. Jugo de davanter perquè soc ràpid i ho diu l'entrenador”. Keita Baldé va fer aquestes declaracions quan era un marrec i jugava a les categories inferiors del Barça, on es va formar durant set temporades. Aquest dimarts, uns anys després, el davanter arbucienc debutarà en un Mundial. Ho farà amb la selecció del Senegal, que juga contra Polònia (17.00 h, Cuatro).

Quan era a Can Barça, Baldé compartia el taxi del Matías d'anada i tornada als entrenaments amb Héctor Bellerín i Marc Muniesa. Durant un torneig amistós a Qatar, el futbolista va omplir de glaçons el llit del seu company d'habitació. La broma no va agradar i va provocar la reacció del club blaugrana, que va cedir el davanter al Cornellà. L'estiu del 2011, després d'aquest breu préstec, el jugador va marxar al Lazio, que el va comprar per 300.000 euros quan tenia 16 anys. “Vaig arribar al primer equip amb 17 anys i em van ajudar molt”, recorda el futbolista d'origen senegalès. Després de quatre temporades al primer equip del Lazio, els 16 gols de l'última temporada i el rècord del 'hat-trick' més ràpid de la història del 'calcio' (tres gols en cinc minuts contra el Palerm) van disparar la seva cotització.

El Mònaco el va fitxar l'estiu passat per substituir Kylian Mbappé, un repte que hauria espantat qualsevol altre jugador jove. El traspàs es va xifrar en 30 milions d'euros i el davanter va signar un contracte per cinc temporades. La seva primera temporada a l'equip monegasc no ha sigut brillant. Tot i marcar vuit gols en 23 partits, la presència del colombià Falcao tan sols li ha permès jugar 1.483 minuts.

Tercer gironí en un Mundial

L'any 2015 Baldé va debutar amb la selecció catalana. “Per a un jugador nascut aquí jugar amb Catalunya sempre és un plaer, una cosa molt bonica”, va dir en declaracions a TV3. Un total de 51.224 espectadors van desafiar la llarga sobretaula del dia de Sant Esteve i van anar al Camp Nou per animar el combinat català en un duel centenari que va acabar amb derrota contra Euskadi (0-1). Aritz Aduriz va ser l'autor de l'únic gol del partit, en què Baldé va deixar pinzellades de la seva capacitat de desequilibrar des de la banda.

El davanter del Mònaco es convertirà aquest dimarts en el tercer futbolista gironí que disputa la fase final d'un Mundial de futbol, després de José Parra (Brasil, 1950) i Martí Vergés (Xile, 1962). Després d'ells, el futbol gironí va aportar tres internacionals més a la selecció espanyola (Miquel Soler, Delfí Geli i Gerard Deulofeu), però cap va disputar un Mundial.

“El meu somni es farà realitat. És un honor defensar els colors del meu país i representar-lo al Mundial”, admet Baldé. La selecció senegalesa torna a la competició 16 anys després de la seva única participació (Corea del Sud i el Japó, 2002). Llavors va ser protagonista d'una de les grans sorpreses de la història dels Mundials, amb un triomf sobre França en el partit inaugural (1-0). El capità d'aquell combinat és ara l'amo de la banqueta dels 'lleons de la teranga'. Aliou Cissé, amb 42 anys, és l'entrenador més jove del Mundial i ha creat un equip en què cap futbolista juga al Senegal. El conjunt és físicament molt fort i ha convertit el contraatac en la seva millor arma. Saido Mané, avalat per la seva magnífica temporada amb el Liverpool, és la gran amenaça ofensiva. El seu rival serà un combinat de Polònia en què Robert Lewandowski serà la gran atracció.