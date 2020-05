17/5: Eslovènia

El primer país de la Unió Europea que ha declarat oficialment acabada l’epidèmia del coronavirus ha estat Eslovènia. És el país que ara per ara té la millor situació clínica d’Europa i ha aixecat totes les mesures sanitàries decretades per enfrontar-se a la pandèmia. Tot i tenir frontera amb Itàlia, que va patir la gran eclosió del virus al continent, Eslovènia ha superat la crisi amb un centenar de morts, sobre una població de més de dos milions d’habitants. Ara les fronteres estan obertes als ciutadans de la Unió i, tot i mantenir algunes mesures preventives, estaran oberts els comerços i molts hotels. He retallat aquesta notícia dels diaris internacionals i l’he posada a la carpeta que vaig obrir quan, fa molts anys, em va tocar cobrir com a periodista el referèndum d’independència d’Eslovènia. En aquesta carpeta, la notícia d’ara, que parla tan bé de l’eficiència i el sentit d’un estat d’aquesta mida, farà companyia als articles que vaig retallar llavors a la premsa espanyola que deien que Eslovènia era un estat absurd, inviable, ridícul, impossible, massa petit per ser eficient, incompatible amb la modernitat, una mena de Sildàvia i Bordúria, un país d’àlbum de Tintín. Amb la notícia d’ara, fa gràcia llegir els comentaris de llavors.