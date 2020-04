19/4: Homicidis

Una de les coses pitjors que han passat a Espanya en l’última dècada és que la ultradreta va endevinar que els jutjats eren per a ells un millor escenari que les urnes. Potser perquè sabien que les lleis estaven prou mal fetes per trobar-hi escletxes al seu favor o perquè pensaven que en els tribunals trobarien unes actituds més comprensives que en el conjunt de la ciutadania. Manos Limpias primer i Vox després van ser i són acusació particular contra adversaris polítics democràtics. Aquesta explotació dels mecanismes judicials, que volia robar la política als Parlaments, exigia violentar els fets per encabir-los en els pitjors delictes. Així una manifestació pacífica podia esdevenir rebel·lió i l’ús de fons públics per fer polítiques legítimes podia esdevenir malversació. Ara aquesta pràctica abusiva ha dut a presentar querelles de la ultradreta contra el president Torra, la consellera Vergés i el president Sánchez per homicidi, per gestions entorn del coronavirus. La gestió de tots els governants en aquesta crisi haurà de ser valorada pels Parlaments i se’n desprendran les responsabilitats polítiques que corresponguin. Però parlar d’homicidis és aberrant i carronyer. Per als qui comencen a escandalitzar-se’n ara, el mal ja ve de lluny.