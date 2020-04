26/4: Desinfectants

QUAN TRUMP PROPOSA injectar desinfectant als pulmons dels malalts de coronavirus, la frase és alguna cosa més que la imbecil·litat d’un impresentable. Alguna cosa més que un acte d’irresponsabilitat gairebé criminal. És el retrat d’una concepció de la política que va més enllà de Trump -tot i que ell en pugui ser la pitjor caricatura- i que encarna un dels grans perills del segle. La frase és un acte de menyspreu al pensament científic, a l’autoritat de la ciència. Fixem-nos que els totalitarismes del segle XX feien tot el contrari: es volien protegir amb el prestigi de la ciència. L’estalinisme es presentava com el fill del socialisme científic i en el nazisme hi havia una pretensió de cientifisme tan aberrant com tossuda. Per contra, els nous autoritarismes populistes del segle XXI fan bandera del menyspreu a la ciència i als científics. Què m’han d’explicar aquests a mi, venen a dir. La veritat no està en la ciència sinó en aquesta sòrdida aparença de sentit comú de tertúlia de cafè, xavacana i xulesca. Certament, la ciència del segle XX va fer molts punts per perdre prestigi moral. Però avui darrere de cada polític que s’enfot de la ciència i recepta injeccions de desinfectant hi ha un populista megalòman amb pulsions autoritàries.