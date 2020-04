27/4: Indústria?

SEGONS ALGUNS experts -n’hi ha molts i no tots diuen el mateix-, la crisi econòmica que provocarà el coronavirus serà especialment cruel a l’Europa del sud, amb un efecte socialment molt dolorós: l’increment de l’atur. Aquests experts diuen que les zones que resistiran millor aquesta escalada de l’atur són les que tenen una economia diversificada, amb un pes molt important de la indústria, mentre que les que pengen més de la construcció i del turisme seran les que més patiran. Això situa molt bé Euskadi i força bé Catalunya. En paral·lel, aquests dies algunes veus -fins i tot des de l’Ajuntament de Barcelona- han vingut a dir que hem d’aprofitar l’oportunitat per desindustrialitzar-nos i no mantenir alguns dels pilars del nostre teixit industrial, com ara l’automòbil. I pot ser que tinguin raó, des d’una perspectiva mediambiental. Però des d’una perspectiva econòmica i social, si Catalunya perd teixit industrial estarà més mal situada per sortir de la crisi i serà més vulnerable a l’atur. Els catalans patiran més. En aquesta disjuntiva, ¿volem o no continuar tenint un país amb un bon teixit industrial? Som nosaltres els qui hem de decidir, conscients que no es donen duros a quatre pessetes. Cap de les opcions ens sortirà de franc.