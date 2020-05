4/05: Prou alarma

L’estat d'alarma és una mesura política, no sanitària. La mesura sanitària és el confinament. L’estat d’alarma és una mena d’estat d’excepció que permet al govern central assumir tots els poders i permet també un desplegament no habitual de l’exèrcit i de les forces de seguretat. El govern del PSOE i Podem va dir que necessitava aquesta mesura política, l’estat d’alarma, per tal de poder dur a terme les mesures sanitàries que havia previst. No era evident ni que aquestes mesures sanitàries fossin les adients ni que fes falta l’estat d’alarma per dur-les a terme. Però la por a la pandèmia va fer acceptar com si fos un paquet únic les mesures polítiques i les mesures sanitàries sense gaire oposició. El resultat no ha estat bo. No és una opinió, és una constatació numèrica. Ja discutirem en algun moment, no enmig de la tempesta, què va fallar en aquestes mesures, les polítiques i les sanitàries, i qui n’és el responsable. El que no té cap sentit és allargar encara més una mesura política, nascuda per ser excepcional, que retalla drets i competències i que a més no ha demostrat la seva utilitat per a la sanitat. El govern de coalició no té prou vots tot sol per allargar-ho. Aquesta setmana s’ha de posar a votació. A veure qui vota què.