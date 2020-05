10/05: Alemanya o França

L’ESCRIPTORA Géraldine Schwartz, francoalemanya per orígens i per vocació, autora d’un llibre molt important ( Els amnèsics ) sobre els pecats de les dues societats a mig segle XX, ha anat fent declaracions aquests dies sobre com Alemanya i França, Merkel i Macron, han fet front a la crisi del coronavirus. Per a ella, Merkel ha respost a la crisi d’una manera brillant i, sobretot, sense paternalisme, dialogant amb la societat, aplicant un model federal descentralitzat, sense infantilitzar els ciutadans. Pel que fa a Macron, ha portat la crisi, al seu parer, d’una manera presidencialista, centralitzadora, estatalista, sense implicar la societat en la responsabilitat que demanava la situació. Ve a dir que Macron no ho ha fet malament, però ho ha fet a la francesa. I que Merkel ho ha fet bé, però d’una altra manera: confiant en societats responsables més que no pas en poders amb una forta capacitat d’imposició. No li interessa tant -diria- la contraposició de dues actuacions personals com el contrast entre dues cultures polítiques, amb clara predilecció per la que ha representat en aquesta ocasió Alemanya. I Espanya? D’Espanya no en parla gaire. Segurament no cal: a aquests efectes, Espanya sol ser sempre la còpia dolenta del model francès.