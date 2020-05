Amnistia parla de vosaltres

Fa molt de temps, potser. Però potser fa molt de temps de tot. Potser només ho sembla. Fa molt de temps d’aquell dia, davant de la seu d’Economia: les armes a dins del cotxe de policia obert enmig de la protesta, absurdament aparcat a la rambla de Catalunya, sobre les quals ningú no ens ha donat cap explicació; Cuixart i Sànchez a dalt del cotxe aquell desconvocant la mani. Dies després, els poders fàctics i els diaris afins parlant de “ tumultos”, la festa de les forces armades espanyoles, amb la copa de “ vino español”, i els periodistes de la capital del regne explicant que “ se los llevan para adentro”. Volia dir que els empresonaven.

Publica l’ARA que Amnistia Internacional ha tornat a demanar la posada en llibertat de tots dos. Aquest cop l’organització inclou un informe, que ha fet arribar a la Fiscalia General de l’Estat, el Constitucional, Vox (acusació particular) i les defenses. Parla de "la vaguetat" amb la qual està redactat el delicte de sedició al Codi Penal, per tant, demana que es revisi. També diu que el Suprem ha fet una interpretació "extensiva" del delicte de sedició i, per tant, ha acabat "criminalitzant" qüestions com la "desobediència civil i la protesta obstructiva". Es queixa de la pena de nou anys per a aquest “delicte”.

Cap dels empresonats per l’1 d’Octubre mereixen ser a la presó. I això ho sap Felip VI, ho sap -no en dubto- Letizia Ortiz Rocasolano, ho sap Pedro Sánchez, ho sap Pablo Iglesias, ho sap Ada Colau, ho sap Iñigo Urkullu, ho saben els seus fills i les seves parelles. La Carme Forcadell, la Dolors Bassa, l’Oriol Junqueras, en Raül Romeva, en Quim Forn, en Josep Rull, en Jordi Turull i, esclar, els dos líders socials que diem que estan injustament empresonats. No cal que ho digui Amnistia Internacional, però s’agraeix moltíssim que ho faci. I ara ja podem veure un altre vídeo de les filles de la casa reial parlant com si tinguessin cinc anys elles i nosaltres sis.