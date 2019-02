Sandro Rosell i el llistó dels 21 mesos

Sandro Rosell i Joan Besolí han estat posats en llibertat condicional. Els seus advocats ho havien demanat deu vegades i deu vegades la justícia els va contestar que no, fins i tot quan es van invocar raons humanitàries. Ara ha dit que sí, després que tots dos hagin passat 21 mesos a la presó. Què ha canviat? Oficialment, que ens acostàvem al límit de dos anys permès per la llei de privació de llibertat sense judici. Encara que no hàgim llegit Sèneca, sabem que el més semblant a la injustícia és una justícia que fa tard. A què respon tanta lentitud judicial en aquest cas? Perquè 21 mesos de presó preventiva han estat un condemna per endavant. Els 21 mesos són un llistó molt alt que s’ha posat la justícia i només una demostració rigorosa de la comissió de delictes greus permetria esmorteir la convicció que la justícia espanyola acaba d’escriure una nova pàgina d’arbitrarietat.