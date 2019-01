Un estudi modest sobre el fanatisme

Com que a tot arreu hi ha de tot, queda explicat com és possible que al mateix col·lectiu de taxistes n’hi hagi de violents i n’hi hagi que et sap greu que s’hagi acabat el trajecte. Entre aquests últims destaco conductors colombians i pakistanesos que m’han contestat en català, en alguns casos tan fluidament que era evident que es tractava d’exalumnes de l’escola catalana. Però el premi dels darrers mesos se l’emporta un taxista que em va explicar que era nascut a Cadis i pujat aquí, amb un accent indissimulable, que en menys de tres minuts ja em va treure el tema. I em va explicar el resultat del seu estudi sociològic d’una manera molt gràfica: “L’odi amb què sento que alguns clients em parlen dels catalans no l’he sentit mai a cap passatger referit als espanyols”. La mostra és modesta però serveix per explicar a quin cantó hi ha els fanàtics.