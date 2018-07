L’estat espanyol s’autolesiona irresponsablement

Llarena no vol Puigdemont només per malversació, i retira les ordres de detenció repartides per Alemanya, Bèlgica, Escòcia i Suïssa. I llavors, una de dues: si, com sembla, el tribunal alemany ha arribat a la conclusió que no hi ha rebel·lió ni sedició en ple ús de la seva independència, la justícia espanyola no hauria de continuar mantenint en presó preventiva els nou polítics que estan empresonats pels mateixos fets que els exiliats; i si la justícia alemanya hagués estat influïda pel govern alemany perquè ajudés a la distensió amb una qualificació dels fets a la baixa, això seria una mesura del pes que realment té Espanya a la Unió Europea. Mantenir empresonats Bassa, Cuixart, Forcadell, Forn, Junqueras, Romeva, Rull, Sànchez i Turull els perjudica a ells, esclar, però el mal que també s’està fent l’estat espanyol a nivell internacional i la dificultat en què la justícia espanyola posa qualsevol solució política són d’una gran irresponsabilitat.