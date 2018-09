Els actes oficials d’una festa nacional són per a tothom. Fins i tot per a aquells que, com cantava Brassens, es queden al llit el 14 de juliol perquè no els agrada la música militar de les desfilades. La festa nacional convida a tothom i en democràcia hi participa qui vol. Una altra cosa són les manifestacions particulars associades a la festa, perquè la societat és plural i l’expressió de la vida nacional té moltes veus que la representen. El que no s’hi val és negar la festa i el seu caràcter nacional, abominar del seu origen històric fins al punt de voler-la canviar de dia, buscar cada any una excusa per no anar-hi i, a continuació, lamentar pels micròfons que se n’està sent exclòs, sobretot si es tracta de la festa d’un país de mà estesa que ha fet de l’acolliment de identitats diverses una de les seves fortaleses nacionals.