Mirant els anglesos de cua d’ull

Tots estem mirant el Regne Unit de cua d’ull després del Brexit. Se’n sortiran? Han estat més llestos que nosaltres o se’n penediran? Boris Johnson acaba d’anunciar que, recuperat el control de les fronteres, vetarà l’arribada de treballadors no qualificats o amb poc anglès. Segur que, entre nosaltres, més d’un deu haver dit que aquí també caldria fer com els anglesos i més de dos ho deuen haver pensat. No sabem quin efecte acabarà tenint la mesura però sí el missatge que envia: es tracta d’una mesura populista per complaure el recel antiimmigració que hi havia en la pulsió antieuropea de molts brexiters. Ja s’entén el que el govern de Johnson pretén quan busca els millors, però això no amaga tot el que es perd: la immigració ha estat una força poderosíssima d’empenta jove per a molts països. Catalunya, per exemple.