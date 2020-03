Els soldats del general Villarroya

El protagonisme dels caps militars uniformats a les rodes de premsa a la Moncloa és desproporcionat. Sembla que s’hagin de fer perdonar allò del govern “socialcomunista”. Estem davant d’una pandèmia mundial que està derivant en una profunda crisi econòmica, o sigui que la gent voldríem sentir responsables sanitaris i econòmics que parlin de la salut i de la butxaca. Lluny d’això, el cap de l’estat major de la defensa, el general Villaroya, ha felicitat els espanyols per la disciplina que estan mostrant i ha dit que s’estan comportant com “soldats”. Ja s’entén la metàfora del soldat, però d’algú que compleix amb el seu deure en diem un bon ciutadà. No hi ha medalla més gran. No juguem a les arengues tronades. I, francament, quan has d’amenaçar amb multes perquè la gent no marxi de casa el cap de setmana, de disciplina no en veig gaire.