Un país petit

S’acosta el 40è aniversari de la Constitució espanyola i per explicar el clima amb què es commemorarà n’hi ha prou fent una ullada a l’actualitat de la setmana que s’acaba: un 'whatsapp' del PP que es vanta de controlar la justícia per darrere i de moure les peces per guanyar les votacions al CGPJ, un jutge admetent la querella contra un humorista per mocar-se amb la bandera espanyola en un gag televisiu i José María Aznar afirmant que el PSOE va ser un partit constitucionalista però que ara és molt difícil considerar-lo així. O sigui, adeu a la separació de poders, regressió autoritària i el constitucionalisme soc jo. Espanya no para de fer-se cada vegada més petita. Ja ha expulsat Catalunya, on l’independentisme continua sent tan majoritari com la falta d’un referèndum permet afirmar. Per coses com aquestes l’1-O va ser un acte de dignitat col·lectiva.