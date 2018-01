Celebraciones. La de Alfonso Comín

[…]

En el salón de actos del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona lleno a rebosar se conmemoraba el veinticinco aniversario de la muerte de Alfonso Comín con un formato bien original. Nada de discursos ni la retahíla de alabanzas que suele prodigarse a los que ya han muerto. Alfonso Comín apareció vivo gracias a un vídeo que trasladaba a la gran pantalla una serie de episodios de su vida, y todos pudimos escuchar su voz que nos recordó, una vez más, la fuerza y el vigor de su mensaje, el de un hombre honesto entregado a una causa discutible para algunos, pero noble y generosa en la que él empeñó su vida. Comín era un católico practicante y era comunista. En la tribuna estaba su viuda, Mª Luisa Oliveras, sus cuatro hijos, la magistrada Montserrat Comas, miembro del Consejo General del Poder Judicial, […]. En primera fila el Presidente de la Generalitat de Catalunya y otras autoridades. El núcleo del acto consistió en la lectura por parte de Mª Luisa, sus cuatro hijos y otros componentes de la presidencia, de unos textos seleccionados de la extensa obra de Comín -poesías, artículos, cartas, párrafos de alguno de sus muchos libros- recogidos en un folleto repartido entre el público antes de comenzar el acto. La lectura se produjo con una música de fondo escogida de entre la que Alfonso prefería, mientras su imagen aparecía en la pantalla grande que presidía el solemne acto. […] Un silencio religioso de la multitud mientras se leían esos textos. Al final una gran ovación. Tengo a la vista el folleto que se nos entregó a todos. […] Imposible glosar aquí su denso contenido. […] Qué se puede añadir a un poema inspirado, a una carta íntima dirigida a sus hijos desde la cárcel a la que fue condenado varias veces durante el franquismo. Sí, en cambio, reproducir, sin más, y en una pequeña parte, uno sólo de esos textos, el que se publicó en la revista El Ciervo en marzo de 1960, veinte años antes de su muerte cuando él no había cumplido los treinta. En él y bajo el título “Preferencias” dice cincuenta veces NO y cincuenta veces SÍ a aquello que rechaza y a aquello a que aspira y desea para todos. Para muestra vale un botón. Héla ahí: No al rencor, sí al perdón / No a la agitación, sí al silencio / No al fanatismo, sí a la fe / No a la opresión, sí a la libertad / No al bullicio, sí a la soledad / No al absurdo, sí al misterio / No al desprecio, sí a la compasión / No a la desesperanza, sí a la esperanza / No al desprecio y al odio, sí al amor. […]