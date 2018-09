A Ceret, Picasso, un comunista entre camarades

L’exposició Picasso, presentada en el marc de la inauguració del museu Rigaud [Museu Hyacinthe-Rigaud, Perpinyà], ha posat de relleu un bon nombre d’obres realitzades per l’artista en els temps de les seves estades als Pirineus Orientals. Entre aquestes peces hi ha la Sardana de la pau. És un testimoni del compromís polític del pintor. El 20 de setembre del 1953, amb motiu d’una trobada, en el Grand Café, amb militants comunistes de Ceret, Pablo Picasso va dibuixar la Sardana de la pau, peça que els va lliurar com a regal. Quaranta anys després, per iniciativa dels comunistes de Ceret i dels Pirineus Orientals, aquell esdeveniment fou celebrat amb solemnitat i simpatia en presència de Roland Leroy [antic director de L’Humanité ] i d’André Stil, acadèmic Goncourt, i amb el diputat-batlle de la ciutat, Henri Sicre [del Partit Socialista]. Aquest dibuix picassià havia estat donat al Museu d’Art Modern de Ceret per la secció departamental del Partit Comunista Francès. Altrament, en el curs de les visites que el pintor va fer al nostre departament a principis dels anys 1950, Pablo Picasso va ser rebut de manera més formal per la direcció de la Federació comunista. En la fotografia, presa en una sala de l’ajuntament de Perpinyà durant una d’aquestes recepcions, es pot veure Pablo Picasso rodejat de dos secretaris federals comunistes: Raoul Vignette (a la dreta) i Fernand Cortale (a l’esquerra amb ulleres negres).