La Champions per la tele

Llegia aquesta setmana un tuit del compte oficial del Reial Madrid que treia pit que els blancs són l’equip que més gols de cap ha fet aquesta temporada. A la premsa escrita, el diari Marca ha començat una sèrie d’entrevistes aquesta setmana a alguns dels candidats a la presidència del govern espanyol. Tot això la setmana en què es juguen els quarts de final de la Champions. I espereu-vos, perquè encara queden les semifinals, en principi, i potser la final. I després el títol de Lliga. Amb tot, la casualitat ha fet que el Barça pugui guanyar aquesta competició just el cap de setmana de les eleccions estatals. Bé, i la final de la Copa del Rei, amb la més que presumible xiulada a l’himne i al monarca. Tot això en menys de dos mesos. No ha de ser fàcil. Evidentment, el que més mal els fa és la Champions.

Als anys 80 el Barça de Núñez es preocupava de contraprogramar els títols del Madrid. I ho feia normalment amb fitxatges que ocupaven les portades dels diaris esportius de Barcelona en lloc de les celebracions blanques. Eren altres temps. Ara, en l’època d’internet, és més difícil. Per molt que recorris a estadístiques inútils com els gols de cap. El problema més greu que té ara mateix el Madrid és que li està costant un munt tancar fitxatges per a la temporada vinent. I, com més tardi, més car es trobarà el mercat. I més nerviosos es posaran els seus aficionats. Encara més si Zidane no millora gaire el joc ni els resultats en els partits que els queden de Lliga.

El secretari tècnic del Madrid, que és el director esportiu i també el president, no només té problemes amb les entrades sinó també amb les sortides. Històricament el Reial Madrid és un club que té fama de saber vendre bé, però últimament ja no en sap tant. I ara encara menys. Perquè normalment venia jugadors quan encara estaven en cicle guanyador o bé eren joves. Ara no. Marcelo, Kroos o Modric, per posar alguns exemples, són més aviat un llast. I l’altre gran tema és el del golejador. Amb la marxa de Cristiano aquesta és l’assignatura pendent que el fitxatge de Mariano no ha solucionat, ni de bon tros. A més, Zidane sembla que seguirà apostant per Benzema, a qui ja hem explicat que veu com un fill per qüestions d’origen. Però no n’hi ha prou. Neymar? Mbappé? Kane? Veurem si Florentino és capaç de tornar a fitxar un galàctic o, al contrari, no podrà complir les expectatives que s’estan creant els seus aficionats.

De moment, tots s’hauran de conformar veient la Champions per la tele i celebrant els gols de cap que fa el seu equip.