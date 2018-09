Cruyff i el nacionalisme espanyol

Albiol va batre un nou rècord quan va tuitejar que "definitivament Bèlgica s’ha convertit en un problema per a la UE"; i Casado no va estar malament quan va dir que "es replanteja el que és l’euroordre i l’espai Schengen". I mira que hi ha competència en el sector, però tots dos van ser superats per una veterana en retirada, Rosa Díez, que va tuitejar: "Mirin un exemple més de com els independentistes no han descansat per pervertir la història del nostre país fora de les nostres fronteres: en un museu d'Amsterdam, Cruyff és un «heroi català» i el Reial Madrid «un equip franquista»". Ja m’estic imaginant brigades de culers menjant l’orella (amb èxit) als responsables holandesos del museu en qüestió fins a aconseguir enganyar-los a tots. Sisplau, que ningú no li expliqui a la senyora Díez que la gran i felicíssima armada de Felip II va ser derrotada i que els anglesos en van dir "la Armada Invencible".