30/12: Lleó independent

L’AJUNTAMENT DE LLEÓ ha demanat la secessió de les províncies lleoneses -Lleó, Zamora i Salamanca- de la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Pot semblar, de lluny estant, una polèmica de campanar. Però els arguments són interessants. No ho fonamenten tant en suposades raons històriques com en raons de present. Diuen que a Lleó no hi ha consciència de pertinença a una comunitat autònoma que els sembla artificial. Argumenten que la secessió seria beneficiosa per a aquestes tres províncies i per al benestar dels seus habitants, perquè -venen a dir- les polítiques que du a terme la comunitat autònoma estan fetes a la mida de Valladolid i els perjudiquen: mentre Lleó es despobla, Valladolid creix. I l’índex d’atur és desigual. Si una estructura que ha de jugar a favor de tots aplica polítiques que perjudiquen una zona, no és estrany que els perjudicats en vulguin sortir. I, sobretot, apel·len a la voluntat dels ciutadans: és el que vol la majoria. Em semblen arguments molt dignes de ser escoltats. Si els partidaris de la secessió de Lleó es miren al mirall, potser entendran una mica la reivindicació catalana. I més quan els seus adversaris -sí, PP i Ciutadans- els comencin a acusar de supremacistes i xenòfobs, d’un moment a l’altre.