Comprensió cap als “picoletos”

Llegim a 'El Mundo' un article de Lorenzo Silva ple de comprensió cap als guàrdies civils que van gravar un vídeo des de dintre de la furgoneta que traslladava –per dir-ho com els de 'The Times'– els nou catalans a les presons de Madrid. En aquest vídeo es mofaven dels manifestants mentre sonava una cançó festiva que es diu 'Son picoletos'. Així ho justifica en Silva: “Sucede, sin embargo, que eres humano, y que mientras vas por una carretera flanqueada por manifestantes que te increpan y ondean banderas en tu contra, buscas una manera de darte ánimos y mantener la moral alta. Es lo que han hecho desde siempre los hombres en instantes de conflicto; lo que hacen los que te abuchean, te injurian y se enardecen con sus cánticos”.

En el vídeo no es veu cap increpació. Les banderes que onegen no són en contra de ningú, i encara menys de la Guàrdia Civil. Cadascú es pot donar ànims de la manera que vulgui, però si hom necessita mofar-se dels manifestants i posar una cançó que en el context d’un furgó policial resulta amenaçant, no està preparat per a la feina. Potser l’autor ens pot justificar, també, l’altre vídeo, el de l’altre policia, que aquest cop es mofa de Junqueras suggerint, tot bromista, que aquella nit el violaran a quatre grapes. També devia estar en un moment de conflicte.

Aquestes furgonetes estan preparades per traslladar criminals i els criminals han de ser traslladats “ben assegurats” per evitar que facin i es facin mal. D’acord. Però normalment, quan els judicis no són polítics, els criminals (els “dotze catalans” ja són culpables, segons la presidenta d’Espanya Global) són jutjats allà on van “cometre” el presumpte crim. Vull dir que el trasllat és curt. No de sis hores. En aquest cas, i gràcies a les contorsions del jutge Llarena, se’ls emporten al Tribunal Suprem, a Madrid (que és el tribunal que diu el portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, que “controlaremos por detrás”).