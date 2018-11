Un càsting per a la Fundación Francisco Franco

Llegim que la Fundación Francisco Franco busca treballadors de trenta anys per liderar les seves 35 delegacions. Delegacions a Espanya, esclar, perquè en altres territoris europeus sospito que estaria prohibida. Vol obrir seus a Barcelona, València, Sevilla i Ferrol (de l’ídem). I esclar, les seus han de ser presidides. El general Juan Chicharro Ortega, que n’és el responsable, ja ha explicat als mitjans de comunicació que busquen joves actius per difondre i promoure l’estudi sobre la vida, els pensaments i el llegat i l'obra de Francisco Franco. Diu el militar que "hi ha molt jovent interessat en la feina" i que, esclar, "ara el que costa és triar les persones més adients”. Ai, sí. Com que avui en dia trobar personal qualificat costa molt, amb gust els redacto l’anunci que haurien de col·locar en els diferents diaris, inclòs aquest, per tal de no equivocar-se en la tria del candidat ideal. Jo faria una cosa així:

“Es busca jove de sexe masculí, actiu i emprenedor, amb carnet de conduir, racista, amb disponibilitat per viatjar per Espanya, que negui l’Holocaust, que exalti amb convicció els valors de la raça, sense parella estable (ha de ser “nòvio de la mort”), amb ganes d’aprendre, amb la lògica fòbia a transsexuals, homosexuals, lesbianes, catalans, musulmans o diverses combinacions de les anteriors tares, que odiï la maçoneria, amb esperit de superació, autoritari, si és possible amb un sol testicle (però no és imprescindible), amb dots comunicatius, amant de la pesca de la truita i d’altres activitats sanes a l’aire lliure, catòlic, net, contrari al català i a l’euskera, si és possible amb bona presència i nocions de puny americà”. Em sembla que no em deixo res.