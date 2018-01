La jutge homòfoba

Aquesta magistrada que treballarà al Tribunal Europeu de Drets Humans i que va proposar el partit del govern d’Espanya, el PP, serà la que, un dia, hagi de jutjar les causes dels presos polítics d’Espanya. I ho farà juntament amb els jutges que en el seu moment van proposar els altres governs de torn, com el de França o el de Letònia (la que va callar sobre el cas català a canvi de pasta, segons ha explicat el mateix govern). Un càrrec com aquest, que s’ha de posar en marxa quan fallen els tribunals dels estats, hauria de ser independent i s’hi hauria d’accedir per oposició.

El cas és que ara hem sabut que la dona és homòfoba, perquè ho ha dit, cosa que fa bo en Pérez de los Cobos (el que va treure un zero per no saber idiomes i haver mentit sobre la qüestió). Ella s’excusa dient que les seves creences no alteraran les seves sentències.

Però és que no són creences. Són idees mòrbides. I el fet que les hagi hagut d’expressar en públic vol dir que són importants en la seva vida. No estem parlant de si és religiosa o de si creu en la sanació a través de les pedres o de si és vegana. Diu que els homosexuals (el 10 per cent de la població mundial) són malalts i els cal teràpia. Això vol dir, amb perdó, que està com una cabra. Si la senyora hagués dit que és nazi, hauríem convingut que no pot fer de jutge, perquè no està en plenes facultats mentals i perquè les expressions nazis són, almenys en països com Alemanya, un delicte. Doncs bé, considerar que els homosexuals són malalts i els cal teràpia és una de les idees del nazisme. Dir això és el mateix que dir que els negres o les dones som inferiors. T’ha d’impedir ser jutge. I t’ha d’impedir ser jutge en un tribunal de drets humans, precisament perquè aquestes paraules seves són les que hauria de jutjar un tribunal de drets humans.