21-D: Espanya es replega en la por

EL QUE ESTÀ PASSANT a Espanya des de l’1 d’octubre recorda el replegament en la por que el president i el Congrés dels Estats Units van inocular en la societat nord-americana després dels atemptats de l’11-S del 2001. El rei va cridar a l’atac just quan el PSOE anava a reprovar Soraya Sáenz de Santamaría, i, des d’aleshores, fins i tot fer un tuit, criticar la policia a Facebook o parlar a classe de l’1-O pot comportar-te problemes legals. Govern a la presó. L’extrema dreta campant pel carrer amb impunitat. I les notícies sobre la relació de l’imam de Ripoll amb el CNI o del judici al PP per corrupció surten molt petites als grans mitjans. Les eleccions del 21-D són les més importants de l’Espanya contemporània, són una mena d’eleccions d’estat convocades per acabar amb la primavera catalana, aquest atrevir-se a pensar intolerable que ha fet sentir tan viva la societat catalana.