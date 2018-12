‘Extrema dreta’: paraules prohibides?

Dissabte al matí hi va haver una manifestació a la plaça Colón de Madrid organitzada i compartida per diferents grups d’extrema dreta. El tractament televisiu va variar molt en funció de la cadena que n’informava. Un fet simptomàtic que ens alerta de la irresponsabilitat periodística que s’està cometent massa sovint a l’hora de parlar de l’extrema dreta.

El més rellevant és que al migdia les televisions públiques no van donar cap mena de repercussió a la notícia, tenint en compte el baix nivell participatiu. Ni el Telediario de TVE ni el Telenotícies de TV3 van incloure aquesta manifestació.

En canvi, les televisions privades espanyoles sí que en van informar. I el que encara és més preocupant és que només una cadena va especificar que es tractava d’una manifestació d’extrema dreta. Només ho van fer a Noticias Cuatro, on Roberto Arce va incloure, en el lead de la notícia (la frase introductòria més important), les paraules clau: “ Manifestación de la ultraderecha en Madrid con referencias al soberanismo ”. Després, en una breu explicació, va repetir una segona vegada, i amb èmfasi, la paraula ultraderecha i va llegir el lema que defensaven: “ En defensa de las instituciones, la unidad de España y contra la impunidad de los golpistas ”. La notícia especificava qui havia organitzat la manifestació -la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes)- i que havia rebut el suport de Vox. I especificava que, encara que Ciutadans i el PP no hi havien participat, sí que hi havien anat dos membres de la cúpula del PP de Madrid a títol personal.

La resta de cadenes van informar de la notícia amb una perillosa ambigüitat o un sospitós sentit del rigor. En cap moment van fer servir el concepte extrema dreta. A Antena 3 noticias, Matías Prats deia: “ Miles de persones se han manifestado en Madrid por la unidad de España ”. Tampoc precisava la xifra exacta (molt baixa en comparació amb el valor que donem a la paraula milers ) i només deia el nom de les associacions sense especificar de quin peu calcen. A Telecinco, José Ribagorda donava com a bona la xifra de l’organització (5.000 persones) i, igual que Matías Parts, només deia que la manifestació era en defensa de la unitat d’Espanya. A La Sexta, sorprenentment, tampoc van fer servir el concepte, que sembla prohibit, tot i que Cristina Villanueva sí que va aclarir que la convocatòria era “ contra los imputados del Procés ”.

Els criteris per informar d’accions d’associacions i partits polítics que no tenen representació parlamentària són delicats, i cal que cada cadena estableixi un codi informatiu per no acabar fent propaganda del que potser no hauria de ser ni notícia. Sobretot quan es tracta de grups d’extrema dreta que fomenten l’odi i la crispació social. Però el que segur que és nociu i perillós si se n’informa és obviar el més important. És una irresponsabilitat periodística no especificar que l’extrema dreta ho és i diluir la seva ideologia i els seus lemes en conceptes eteris, esbiaixats o ambigus.