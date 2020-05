Un informe recent de la consultora internacional McKinsey assegura que un dels canvis que aquest llarg període de confinament ens deixarà és el que anomena, en anglès, digital engagement. Vindria a ser una barreja entre dependència, lligam i adhesió a les eines digitals. La veritat és que aquestes setmanes els nens han fet classes online, els professionals que han pogut teletreballar han mantingut reunions i s’han fet un munt de cursos i conferències a través d’internet. La gent ha descobert que molts viatges que abans del covid eren imprescindibles ara han passat a ser qüestionables. El consum de continguts escrits, sigui en forma de llibre o de diari, experimentarà una nova acceleració; les relacions, i fins i tot el sexe, apuntava un article de tendències a El País aquest cap de setmana, seran digitals. I pel que fa a compres online o comandes al barri a través de qualsevol mitjà digital, fins i tot WhatsApp, és segur que conservarem comportaments. Hem descobert moltes coses aquestes setmanes.

L’humanisme digital és un corrent que posa de manifest que la digitalització no està al servei de la tecnologia, sinó de l’ésser humà. Crec sincerament que si anem a accelerar la digitalització dels comportaments i hàbits dels ciutadans, les empreses i els proveïdors de tecnologia que millor ho facin seran aquells que dissenyin un futur digital amb l’individu com a punt de partida.

Les seves inquietuds, necessitats, la forma de raonar i pensar, els sentiments, el com prenem decisions. Què ens agrada i què ens disgusta. Què ens atreu i què rebutgem. Som persones abans de tot. Les aplicacions que hem fet servir durant el confinament han estat molt útils, però moltes estan desproveïdes de les necessitats més bàsiques de l’ésser humà.

Per exemple, un tret essencial de la persona és la imprevisibilitat. La possibilitat de descobrir coses, de fer servir les eines d’una forma diferent. Les aplicacions digitals actuals estan fortament parametritzades, mecanitzades. L’espai per a la persona és limitadíssim. Tanmateix, aspectes com ara la privacitat i la seguretat són encara les grans desconegudes. L’humanisme ens ensenya que, sense seguretat, no hi realització possible. Posar l’humanisme al centre del disseny digital serà, arran del covid, un dels nous grans reptes empresarials.