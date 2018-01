L’interès de la Policia Nacional a desacreditar els Mossos

La Policia Nacional va preparar un dispositiu de vigilància sobre els Mossos la jornada de l’1-O amb l’objectiu de recollir informació que permetés després provar la col·laboració de la policia catalana amb els organitzadors del referèndum. És el que es desprèn de les actes de la policia estatal que consten al sumari del jutjat número 7 de Barcelona, al qual ha tingut accés l’ARA. Aquestes actes demostren que darrere de l’operatiu dissenyat per Madrid per presumptament impedir el referèndum de l’1-O hi havia una altra intencionalitat amagada: desacreditar els Mossos.

I quin és el motiu que tenia la policia espanyola per anar contra els Mossos? No és cap secret que a Madrid sempre han recelat del fet que Catalunya disposés d’una policia pròpia que fes innecessària la presència de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en el seu territori, i que la relació i, sobretot, la col·laboració entre els diferents cossos no ha estat mai fluida, amb casos de sabotatge com el de l’operació Caront, que avui es jutja. Però segurament totes les alarmes van saltar l’estiu passat, quan els Mossos van aconseguir neutralitzar en pocs dies la cèl·lula jihadista responsable dels atemptats de Barcelona del 17 d’agost. Aquells dies a Madrid van descobrir que Catalunya comptava amb una policia de primer nivell, eficient i professional, que era aplaudida per la ciutadania i que va gaudir durant unes setmanes de projecció internacional.

De fet, no van passar gaires dies fins que es van començar a filtrar notícies amb l’objectiu de desprestigiar la policia catalana, com la suposada nota de la CIA avisant d’atemptats a Barcelona, o que els Mossos no van deixar accedir la Guàrdia Civil a la casa d’Alcanar on van explotar les bombones de butà que acumulava el grup.

Per això l’1-O representava una oportunitat immillorable per posar els Mossos en el punt de mira. I així va ser com aquell dia els Mossos van ser objecte de seguiments policials com els que descriu el sumari. Evidentment el relat que després construeix la Policia Nacional és que els Mossos van col·laborar en la celebració del referèndum, una conclusió que ja estava prevista d’entrada. El cas és que difícilment veurem mai a Europa una operació d’un cos policial contra un altre d’aquesta magnitud.