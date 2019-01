El Madrid ha tornat

No, no és casualitat que el Madrid hagi mostrat signes de millora aquestes últimes setmanes. Quan Solari va arribar i va firmar el contracte com a nou entrenador del Reial Madrid va prendre una decisió que ha estat clau per a la recuperació de l’equip blanc. En el seu diagnòstic de la situació va veure que el Madrid tenia un problema sobretot físic. L’equip no estava bé, no havia pogut fer una bona pretemporada, molts jugadors havien arribat molt cansats del Mundial i Lopetegui s’havia obsessionat en els entrenaments amb pilota per implantar la seva idea de futbol i havia deixat una mica de banda la preparació física de l’equip.

I per això Solari va demanar una sola persona perquè s’incorporés a l’ staff tècnic: el preparador físic Antonio Pintus. Aquest italià va arribar al Madrid l’any 2016 com a petició explícita de Zidane, que el coneixia de la seva etapa al Juventus. I va ser clau perquè els jugadors arribessin com a coets a les fases finals de temporada. I aquest és l’objectiu que també es va marcar Solari quan el va convèncer perquè tornés a fer-se càrrec de la preparació física de l’equip al novembre.

Des de llavors, ha portat a terme un pla específic amb molt de treball de gimnàs, fins i tot amb dobles sessions en les quals gairebé ni tocaven pilota. A més, s’ha trobat amb moltes lesions en jugadors importants a l’onze titular com Bale, Casemiro o Kroos, i en jugadors suplents destacats com Mariano o Asensio. Als lesionats els ha anat recuperant de mica en mica, i als sans els ha preparat perquè tots arribin bé al febrer.

Per això, veient els últims partits del Madrid, es nota que pressionen molt més i que l’equip arriba més sencer al final dels 90 minuts. L’objectiu és, òbviament, arribar el més lluny possible en les dues competicions d’eliminatòries, la Copa i la Champions. I aprofitar, si poden, que altres clubs estiguin més pendents de lluitar per la seva lliga domèstica. Com el Barça, el Bayern de Munic o el City, per exemple.

Però el físic no ho és tot i a Solari no li tremola la mà a l’hora de prendre decisions impopulars i deixar vaques sagrades a la banqueta. Primer va ser Isco, i ara és Marcelo, el que veu els partits assegut des de l’inici. No és gens fàcil treure de l’onze el brasiler i a més apostar per un jugador de la casa com Reguilón. L’entrenador del Madrid sap que aquest tren on és ara només passa un cop a la vida. I juga amb l’equilibri d’allò que el president vol -Vincius titular- i allò que és el millor per a l’equip. La gran pregunta és si li donarà resultats.