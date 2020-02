El 'Salvados' de Ricard Ustrell

Dijous a TV3 s’emetia el segon capítol del Quatre gats, un Salvados en estat pur: Ada Colau i Artur Mas, cara a cara. De tots els duets amb polítics que va fer Jordi Évole, aquesta parella era la combinatòria que faltava i que ara ha aprofitat Ricard Ustrell. El que va ser president de Catalunya en plena crisi econòmica se les veia amb l’actual alcaldessa de Barcelona, que aleshores era la líder de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. El més prudent a l’hora d’afrontar el debat va ser el mateix periodista, que quan va veure que els seus convidats acceptaven les envestides del joc televisiu amb energia es va atabalar i tot. Es va fer evident de seguida que la parella de polítics escollits estan en una etapa de valentia discursiva. Mas perquè ja està de tornada de tot, i Colau perquè està més bregada en el seu rol com a política, més consolidada, i desprèn més fermesa a l’hora de discutir que anys enrere. Quan Colau va retreure sense embuts a Mas que com a president hagués sigut massa connivent amb el poder immobiliari i financer i que Convergència i Unió hagués votat a favor del rescat bancari de Guindos, Mas s’hi va tornar amb una atzagaiada i li va recordar que ell també podia ensenyar vídeos de quan ella deia que mai acceptaria els vots de Manuel Valls i ha acabat sent alcaldessa gràcies a ell. Ustrell, veient que el duet de convidats era més explosiu del que s’imaginava, els va demanar que “fessin un esforç per apartar els retrets personals i directes”. I Ada Colau, amb fair play, va tranquil·litzar el presentador: “No... No són personals, són polítics”, donant-li a entendre que no passava res i que formava part de l’espectacle que havien acceptat. El cara a cara va transmetre la sensació que tant Colau com Mas tenien ganes de demostrar a l’audiència que estaven en plena forma i que s’ho van passar bé debatent. “Se’ns ha fet curt”, va reconèixer l’alcaldessa abans d’acomiadar-se. La intensitat dialèctica no va passar per alt a Ustrell a l’hora de relacionar-la amb les perspectives polítiques dels dos convidats.

Les entrevistes posteriors a les economistes Núria Alonso i Hulda Dóra Styrmisdóttir per fer un retrat global més acadèmic de la crisi econòmica i la seva gestió i l'entrevista a l’expresident Ólafur Ragnar Grimsson i a l’activista Enric Duran donaven una perspectiva interessant sobre el fenomen, tot i que també és cert que revisitar la crisi econòmica posant la mirada al passat provoca un cert desassossec. El paisatge, que sempre servia com a metàfora, així ho transmetia.

El que és obvi és que Ricard Ustrell i l’equip del Quatre gats estan fent un esforç per portar a la graella de TV3 temes que es desvien de la roda del hàmster del Procés, i això demostra prioritat per als continguts periodístics amb mentalitat de televisió pública i no pas per a apostes temàtiques més resultadistes a nivell d’audiència.