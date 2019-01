Susanna Griso i la higiene democràtica

Dimarts al matí a 'Espejo público' feien un seguiment de l’acte d’investidura de Juanma Moreno com a president andalús. Simultàniament, posaven el focus en les manifestacions feministes convocades davant del Parlament com a protesta contra les polítiques de Vox. Les negociacions del PP i Ciutadans amb Vox fa dies que centren el debat polític d’aquest programa i els col·laboradors que toleren generosament l’extrema dreta tenen, amb la televisió, una plataforma idònia per escampar les seves tesis, amb tot el risc social que això comporta.

A nivell d’imatge, els col·lectius feministes sortien cridant consignes a la manifestació o fent càntics dins dels autobusos. S’insistia en la frase "Las feministas fletan autobuses", com si això fos sinònim d’una barbàrie incontrolable.

Tres dels cinc tertulians asseguts a la taula de Susanna Griso criticaven les manifestacions feministes i les polítiques contra la violència de gènere amb dades falses i menyspreu. Cada vegada que feien referència als col·lectius feministes, les anomenaven “estas mujeres” o “estas señoras” amb desdeny, i les convertien així en éssers de segona categoria, persones embogides o irrellevants. Tot i que la manifestació es desenvolupava de manera pacífica, els mateixos tertulians consideraven que les feministes estaven “liándola parda en las puertas del Parlamento”. Així distorsionaven la seva conducta i els atribuïen un nivell de conflicte inexistent.

La representació política de la ultradreta en l’àmbit autonòmic comporta clarament un retrocés ideològic estatal

El més preocupant va arribar a l’hora d’abordar la violència contra les dones. Un dels tertulians considerava que “los chiringuitos de violencia de género” eren una despesa fútil de diners públics. També es va acusar l'Institut Andalús de la Dona de quedar-se tot el pressupost en sous desorbitats i destinar una misèria simbòlica a ajudar les dones. De les dades que donava no en va citar en cap moment la font.

Susanna Griso va optar per deixar de fer de moderadora per convertir-se en tertuliana i va opinar sobre la protesta feminista: “Por higiene democrática hoy esta manifestación no se debería haber convocado porque se está solapando con la investidura de un nuevo presidente. La podrían hacer tres días más tarde”.

És sorprenent com, de mica en mica, es qüestionen llibertats fonamentals com el dret a manifestació. A Catalunya en tenim altres exemples. Precisament per higiene democràtica tots dos esdeveniments (la manifestació i la investidura) han de poder ser simultanis. El que és obvi és que la representació política de la ultradreta en l’àmbit autonòmic comporta clarament un retrocés ideològic estatal, perquè el debat que qüestiona drets fonamentals es normalitza i es revesteix d’autoritat. És còmic veure la presentadora d’'Espejo público' apel·lant a la higiene democràtica. Si tant li preocupa, potser hauria de tenir present que el que dificulta la higiene democràtica són determinades tertúlies retrògrades d’infratelevisió que banalitzen la violència masclista i menyspreen els drets de les dones.