¿No contestareu a Cañizares, bisbes catalans?

DIJOUS, EN UNA NOVA edició dels Diàlegs de Pedralbes, el cicle que organitzen el monestir barceloní i l’ARA, el director de la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona, Joan Vergés, va afirmar que “rere qualsevol concepte polític n’hi ha un de teològic”, que en el cas que ens amenaça es podia resumir en “Espanya és sagrada”. No havien passat ni vint-i-quatre hores que el cardenal Cañizares li va donar la raó. No es va agenollar davant la creu, ni dels pobres, ni dels que pateixen, sinó davant de la pàtria: “La unitat d’Espanya pertany a l’ordre moral que s’assenta sobre la veritat”, i trencar-la “suposaria violar l’ordre moral”. Ara, quan Rajoy agraeixi els serveis prestats podrà afegir a la llista l’Església catòlica. Igual que Franco. ¿Els bisbes de Catalunya no consideren que no poden continuar beneint l’escàndol amb el seu silenci?