No tothom entén André Gomes

No és fàcil recordar futbolistes que hagin suscitat tanta controvèrsia, manifestada en desesperació o en incomprensió, com André Gomes. Campió d’Europa amb la selecció portuguesa, titular al mig del camp del València més inestable dels últims trenta anys, de l’exbenfiquista s’assegura al Barça que gaudeix de la consideració de Valverde com la va tenir de Luis Enrique. Ramon Besa revelava recentment que Gomes impressiona en els entrenaments, on acumula mèrits per figurar en l’equip inicial de partits exigents: Metropolitano, San Mamés, Balaídos, Villamarín, Mestalla. Visites a rivals valents i intensos, generalment més atrevits que de visitants, especialment en les arrencades, i que conviden el Barça a densificar la zona ampla. El seu paper testimonial a Stamford Bridge, però, va fer alçar el dit als que afirmen que el 21 blaugrana està sentenciat després de la seva prestació en la tornada de la semifinal de Copa. Aquella vesprada l’aportació en atac del lusità va ser nul·la, imprecís en la centrada, erràtic en la distribució, irrellevant en els un contra un. Malgrat que el va canviar a la mitja part pel decisiu Coutinho, amb tot, ¿Valverde demanava de Gomes desequilibri i arribada? D’un futbolista del qual pondera la versatilitat, oposada a la capacitat ofensiva de Paulinho al carril central, ¿no pot ser que el tècnic n’esperés un esforç defensiu davant un València que volia imposar el seu ritme des del minut u?

Qualificat en termes generals, però, Gomes va completar un mal partit a Mestalla, a diferència dels de Sevilla i Vigo. Això deixa la seva continuïtat en dubte, en un moment en què el Barça necessita una multiplicació d’ingressos gairebé d’inspiració bíblica. L’entitat vol tancar abans de l’estiu l’acord pels naming rights del nou Camp Nou i té la potestat, blindada per contracte, d’introduir variacions en el projecte, també en previsió de noves possibilitats d’explotació publicitària. Però per iniciar les primeres obres de l’Espai Barça amb comoditat econòmica i construir, en paral·lel, una plantilla de primer nivell amb noves cares, cal traspassar futbolistes. A alguns, fàcilment deduïbles per la seva absència en les últimes convocatòries o la manca de minuts quan se’ls ha inclòs a la llista, els han ensenyat la clau de la porta de sortida. Per a d’altres ja es prepara recanvi, com en el cas del lateral esquerre. Gomes, però, encara disposarà d’unes setmanes de marge. El portuguès tindrà noves oportunitats en els pròxims partits, sempre dins la lògica de Valverde, però els responsables esportius del club estaran molt atents al rendiment del jugador per acabar de perfilar-ne el futur.

André Gomes evoca l’adagi cruyffià segons el qual de les cent mil persones que van al camp, deu mil poden veure que passa alguna cosa, mil saben què passa i deu entenen com s’ha d’actuar.