Nois, teniu un problema

Alguns homes comencen a adonar-se que són còmplices de la violència contra les dones per omissió i que la seva (mala) educació no els permet detectar un punt de vista diferent des d’on observar el món. Bàsicament, la diferència és la por que s’inocula. Quants homes tenen por als pàrquings? Quants es giren quan caminen sols pel carrer? A quants els han advertit de petits que no compartissin ascensor amb desconeguts, i d’adolescents que no es quedessin de festa sols? El judici contra cinc homes acusats de violar en grup una noia de 18 anys als Sanfermines hauria de servir de senyal d’alarma per fer reflexionar molts dels homes intel·ligents i tranquils que ens envolten. Els cinc acusats pretenen defensar-se dient que “no hi va haver consentiment explícit” de la noia, però sí implícit. Sembla que alguns “gemecs” s’haurien interpretat com una manera d’acceptar que es deixava violar en un portal mentre la retenien per la força i la gravaven en vídeo. Algun dia els homes a qui els repugni la violència de qualsevol tipus seran la gran majoria, però de moment caldrà continuar posant-hi molta paciència i continuar denunciant la violència física i la violència quotidiana dels petits menyspreus. Això sí, sempre amb la suavitat del sexe feble perquè la indignació no serveixi per titllar-nos -a sobre- d’agressives o d’estar sempre a la defensiva. Penseu en el vostre comportament i pregunteu a les dones que teniu al voltant. Segur que us sorprendrà el seu punt de vista.