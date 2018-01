Nus o el futbol a l’extrem

Malgrat els fracassos de la selecció espanyola en els últims grans tornejos, el domini europeu que sol tenir la Lliga continua afavorint que a tècnics i jugadors ibèrics se’ls rebi, en indrets recòndits del planeta futbol, com a apòstols de l’evangeli del joc de toc. La majoria dels tècnics catalans que hi fan cap són joves però experimentats, estudiosos, estan al dia de les noves tecnologies aplicades a l’esport i tenen interès a conèixer noves cultures i noves idees dins i fora del camp. Un perfil buscat en campionats com el del Kazakhstan, que s’iniciarà al març amb dos representants del país a les banquetes.

L’últim és el reusenc Gerard Nus, que, en el moment que es publica aquest text, és a bord d’un avió amb destí a la turística ciutat turca d’Antalya. Allà, el seu equip, l’Irtysh de Pavlodar, hi fa la pretemporada fugint de les temperatures de menys de trenta graus negatius que es registren durant les hores centrals del dia a la riba del riu que dona nom al club. Nus va rebre la proposta a través d’un intermediari. Sabia que un nombre remarcable de col·legues russos aspiraven a la feina, però no s’esperava que qui l’entrevistés fos un càrrec polític regional que regulava les intervencions del president de l’Irtysh a la trobada. No és difícil, en aquesta ciutat que viu de la indústria de l’alumini, la maquinària agrícola i els productes químics, sentir-se actor d’una pel·lícula sobre els últims anys de l’URSS. Nus, però, utilitza un argument definitiu per a qualsevol interlocutor. En un currículum que registra passos per Anglaterra, Corea, Austràlia, Ghana, Espanya i els Estats Units, els trenta-tres anys que té són el menys important: ho és més una mentalitat oberta. Ha captat que la cultura local tendeix a confondre amabilitat amb debilitat, amb la qual cosa ha de marcar molta més distància que en un vestidor més pròxim: els conjunts kazakhs només admeten vuit estrangers. Té clar que competirà amb temperatures extremes i en gespa artificial, on és utòpic desplegar un joc de qualitat, però maldarà per treure profit de les capacitats físiques i atlètiques dels futbolistes, per explorar-ne el marge de millora i transmetre’ls que, fins i tot així, es pot intentar conservar la pilota. L’ajudaran, entre d’altres, dos jugadors professionals espanyols i l’antic perico Dmitri Kuznetsov, el seu assistent.

En l’objectiu de reviure temps d’èxit (l’Irtysh ha guanyat cinc lligues, l’última el 2003), Nus tindrà de rival el tortosí Carlos Alós, de quaranta-dos anys, que després de passar per Hong Kong i Polònia va aconseguir la Copa del Kazakhstan amb el Kairat Almaty. Competició a banda, Alós i Nus tenen un objectiu comú: acompanyar, amb una metodologia prestigiosa, la voluntat de créixer d’un futbol remot.