PP i Ciutadans ensumen sang

Sembla que l’agressió de dissabte contra la dona d’un militant de Cs, que passava el matí amb el seu home despenjant llaços grocs al Parc de la Ciutadella quan van ser increpats per un energumen, no tenia contingut polític. Així ho ha dit La Vanguardia, i per tant deu ser cert. Evidentment, fos per motius polítics o pels que siguin, el fet és absolutament deplorable i l’individu que li va trencar el nas a aquesta dona no pot ni ha d’anar pel carrer com els altres, i d’això n’han de tenir cura la policia i la justícia.

Ara bé, sembla també que els líders de Ciutadans i del PP es varen precipitar atribuint l’agressió als independentistes furibunds, que, segons ells, tenen Catalunya sotmesa a l’imperi del terror. Inés Arrimadas va tuitejar alertant: “Milions de catalans som atacats pel separatisme”, com si això fos La guerra dels mons radiada per Orson Welles. García Albiol, per la seva banda, advertia que “acabarem malament” i precisava que a l’agredida li havien romput el septe nasal “ de un puñetazo ”, segurament enyorant els bons temps en què era ell qui els ventava a manifestants inoportuns. Aquests polítics són els mateixos que miraven de llevar importància al nas igualment trencat del fotoperiodista Jordi Borràs, agredit per un policia nacional de paisà al crit de “ Viva España ”, i que es van mostrar extremadament comprensius amb el subjecte que va envestir la plaça Major de Vic amb un cotxe a gran velocitat, o amb el delinqüent habitual que despenjava llaços a Verges armat amb un ganivet enorme. El gran parany de l’extrema dreta és aconseguir que hi hagi sang a Catalunya, i qui encara tingui temptacions de caure-hi només ha de veure com s’exciten quan l’ensumen, ni que sigui de lluny.