Paraula de Messi i aturada de Cillessen

MESSI SEMPRE ha parlat al camp, però aquesta temporada ja ho ha fet dos cops fora del camp. A l’agost va dir que la Copa d’Europa era bonica i estimada i tothom va entendre la dimensió de l’espina que el Roma va clavar a l’equip. Dilluns va demanar que la gent anés al Camp Nou i de cop, en fred, sense escalfament mediàtic ni mosaic a la grada, el culer va entendre que al vestidor hi havia ganes de remuntada. Valverde va demanar una nit per recordar i Cillessen li va fer cas aturant un penal com aquell altre suplent, Pinto, a Mallorca el 2009. L’aturada va agegantar el Barça i va encongir el Sevilla. Una frase de Messi a Coutinho, “Tira’l tu”, va ressuscitar el brasiler. El 4-0 només començar la segona part era massa fàcil. I quan semblava que podíem acabar lamentant el festival d’ocasions perdudes a la segona part, van arribar el cinquè i el sisè, com en aquella altra remuntada històrica, i el recordatori general que el Barça busca la cinquena Copa consecutiva.