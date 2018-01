Parlàvem de talent i un Rodalies va avançar un AVE

AHIR, MENTRE UN TREN de Rodalies avançava l’AVE de Rajoy, mentre Rajoy venia la moto que Madrid-Castelló és corredor mediterrani, mentre es negava a reunir-se amb el president del Parlament per parlar de la investidura de Puigdemont, mentre el jutge utilitzava criteris polítics per no perseguir el president a Copenhaguen, als jardins del Palau Robert de Barcelona s’inaugurava l’exposició Un passeig pel nostre talent, sobre els genis catalans. Els recomano que hi donin una ullada perquè la llista dels excel·lents d’aquest país en moltes disciplines és reconfortant. Però el talent no és només una qüestió de genètica. O de genètica més esforç. Perquè el talent aflori cal la generositat dels ja instal·lats perquè s’obrin a descobrir talent i se la juguin amb els creatius. Demana inversors i mecenes. Demana mirada llarga. La generositat fa gran un país.