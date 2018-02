Pesic i un equip que representa els aficionats

El castellà de Svetislav Pesic, com li va passar a Johan Cruyff, empitjora amb el temps, però les seves idees són cada vegada més clares i sap destriar el que és important del que no ho és. Quan l’entrenador serbi es va fer càrrec del Barça Lassa va dedicar els quatre primers entrenaments a la defensa, i l’equip es va plantar a jugar contra el RETAbet Bilbao Basket amb tan sols cinc sistemes ofensius: dos moviments contra defensa individual, un contra zona, una transició i una jugada de fons. El missatge que va enviar als jugadors va ser molt clar: l’única opció de ser campions passa per la defensa.

Sense temps per assentar grans modificacions tàctiques, Pesic va simplificar les coses i va aprimar el playbook de l’equip. L’entrenador ha estat capaç de transmetre un lideratge d’esforç i no descarta un altre títol, però té clara que la seva prioritat ha de ser millorar el rendiment dels seus jugadors, als quals ha fet protagonistes. A Las Palmas tothom va jugar millor de com ho havia fet durant el primer tram de la temporada. Si quan es tanqui la temporada han seguit evolucionant, ell estarà satisfet. El primer pas va ser canviar la seva mentalitat i fer-los competir amb regularitat, però ara necessita que facin un pas més, ja que, com es va veure divendres, queda molta feina per fer.

El Barça vol aparcar el debat sobre el futur de Pesic. La idea del club i del serbi és no allargar la seva vinculació com a entrenador, deixant obertes altres possibilitats de col·laboració, però la pressió de l’entorn, que feia tres anys i mig que no celebrava un títol i que el venera amb devoció, pot alterar la situació. Els aficionats han trobat, per fi, un equip que els representa. Un dels punts delicats pot ser la planificació, ja que els despatxos culers hauran de començar a moure peça en les pròximes setmanes sobre la continuïtat d’alguns jugadors que acaben contracte, i no tothom coincideix en el paper que el tècnic ha de tenir en aquestes decisions.